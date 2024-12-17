"На данный момент с нами не связывался ни один клуб. Что касается "Зенита", то, возможно, интерес был, но не более. Сейчас время трансферов, поэтому уход в другой клуб возможен. Мы с Мирлиндом выбираем два пути — долгосрочный контракт с "Рубином" или трансфер. Думаю, в начале следующего года с открытием трансферного окна начнется работа в этом направлении", - цитирует Даку Sport24.
В текущем сезоне Мирлинд Даку провел за казанский "Рубин" во всех турнирах 19 матчей и записал на свой счет 9 забитых мячей и 5 результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 26-летнего игрока в 7 миллионов евро, контракт нападающего с казанским клубом рассчитан до лета 2026 года.
После 18-ти сыгранных туров казанский "Рубин" располагается на 8-й строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 26-ю набранными очками. Команда Рашида Рахимова сыграет на выезде с екатеринбургским "Уралом" в четвертьфинале Пути регионов Кубка России. Казанцы вылетели из верхней сетки турнира, уступив в двухматчевом противостоянии московскому ЦСКА (0:3 - общ.).
Отец Даку: возможно, был интерес от "Зенита", но не более. Сейчас время трансферов, поэтому уход возможен
Фехми Даку, отец нападающего "Рубина" Мирлинда Даку, высказался о возможном уходе нападающего из казанского клуба.
Фото: ФК "Рубин"