"Думаю, что "Зенит" несмотря ни на что выиграет РПЛ. Они основные фавориты. Да, "Краснодар" сейчас хорош, но у "Зенита" опыта больше, плюс посмотрите, какой у них состав. У них сильнейший состав в РПЛ, нет сомнений, что они займут первое место", - цитирует Барбозу "РБ Спорт".
После 18-ти сыгранных туров петербургский "Зенит" располагается на второй строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги и имеет равное количество набранных очков с лидирующим "Краснодаром".
Напомним, что команда Сергея Семака является бессменным чемпионом России на протяжении последних шести сезонов. Петербуржцы проведут две встречи с "Ростовом" в полуфинале Пути РПЛ Кубка России. Сине-бело-голубые стали обладателями трофея по итогам розыгрыша сезона-2023/2024, в Суперфинале петербуржцы одержали победу над "Балтикой".
Агент Барбоза: у "Зенита" сильнейший состав - нет сомнений, что они станут чемпионами
Бразильский агент Пауло Барбоза высказался о чемпионской гонке в РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"