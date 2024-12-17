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Камоцци: Батракову лучше провести два полных сезона в чемпионате России, закрепиться, а уже потом уехать в Европу

Франко Камоцци, бывший советник экс-владельца "Спартака" Леонида Федуна, высказался о полузащитнике "Локомотива" Алексее Батракове.
Фото: ФК "Локомотив"
"На мой взгляд, Батракову лучше провести два полных сезона в чемпионате России, закрепиться, а уже потом уехать в Европу. Так у него будет больше шансов заиграть в Европе, потому что он будет опытнее", - цитирует Камоцци "РБ Спорт".

В текущем сезоне Алексей Батраков провел за московский "Локомотив" во всех турнирах 23 матча и записал на свой счет 11 забитых мячей и 8 результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 19-летнего полузащитника в 8 миллионов евро, контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2027 года.

Ранее в СМИ появилась информация, что английский "Манчестер Сити" следит за выступлениями россиянина. Представитель игрока сообщил, что соглашение игрока с клубом будет пролонгировано во время зимних сборов.

После 18-ти сыгранных туров московский "Локомотив" занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России с 35-ю набранными очками.

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