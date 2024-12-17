- Он поддерживает форму, тренируется. Бывают разные истории — вдруг что появится, тогда он откликнется.
- Если у Щенникова зимой не появятся варианты, то он не расстроится?
- Нет, - цитирует Пушкина "РБ Спорт".
Георгий Щенников выступал за московский ЦСКА с 2009 по 2024 год. Футболист провел во всех турнире в составе "армейцев" 367 матчей и записал на свой счет 10 забитых мячей и 15 результативных передач. Также на счету защитника 10 матчей в составе национальной команды России. В апреле 2025 года экс-игроку сборной России исполнится 34 года.
После 18-ти сыгранных туров ЦСКА располагается на шестой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 31-м набранным очком в своем активе.
Агент Щенникова: Георгий поддерживает форму, тренируется
Футбольный агент Сергей Пушкин, представляющий интересы экс-игрока ЦСКА Георгия Щенникова, высказался о будущем своего клиента.
Фото: ПФК ЦСКА