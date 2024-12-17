"Этот сезон РПЛ интереснее, чем прошлый, потому что борьба за первое место идёт не между двумя командами, а между шестью. При хорошем раскладе даже "Рубин" может быть в гонке за чемпионство, ведь команда хорошо выступает", - цитирует Гришина "Чемпионат".
На данный момент казанский "Рубин" занимает 8-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 26-ю набранными очками. Лидером турнирной таблицы является "Краснодар" с 39-ю очками в своем активе, на второй строчке располагается петербургский "Зенит" с таким же количеством набранных очков, тройку лидеров замыкает московский "Спартак".
Напомним, что петербургский "Зенит" является бессменным чемпионом России на протяжении последних шести сезонов. Также команда Сергея Семака является действующим обладателем Кубка России.
Гришин: при хорошем раскладе даже "Рубин" может быть в гонке за чемпионство
Экс-игрок ЦСКА Александр Гришин высказался о чемпионской гонке в РПЛ.
Фото: ФК "Рубин"