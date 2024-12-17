"Первые несколько месяцев в "Спартаке" получились очень тяжелыми для Станковича, потому что он пришел в новую команду с новой системой. И надо понимать, что российская лига — действительно сложный турнир, можно проиграть даже маленькой команде. Но я не сомневаюсь, что Деян — это прекрасный выбор для "Спартака" и команда на правильном пути", — цитирует Чурчича "РБ Спорт".
После 18 туров Российской Премьер-лиги "Спартак", возглавляемый сербским специалистом, занимает третье место в турнирной таблице, имея в личном активе 37 очков. Отрыв от лидирующего "Краснодара" составляет всего два очка. Стоит также отметить, что перед уходом на зимнюю паузу подопечные Станковича добились серии из шести побед подряд в чемпионате. Красно-белые сыграют на выезде с тольяттинским "Акроном" в 1/4 финала Пути регионов Кубка России.
Напомним, что Деян Станкович возглавил московский "Спартак" этим летом, ранее сербский специалист работал в венгерском "Ференцвароше" и сербской "Црвене Звезде".
Сербский тренер Чурчич: я не сомневаюсь, что Деян — это прекрасный выбор для "Спартака"
Бывший наставник солигорского "Шахтера" Милич Чурчич поделился своим мнением о работе соотечественника Деяна Станковича в московском "Спартаке".
Фото: ФК "Спартак"