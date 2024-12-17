"Если бесплатно, то для конкуренции всегда хорошо, для здоровой. А если за какие-то деньги, то надо смотреть, все взвешивать, потому что и так у нас есть хорошие нападающие. Если будет сидеть на скамейке, то, конечно, не нужен", - цитирует Булыкина "ВсеПроСпорт".
В текущем сезоне Шамар Николсон провел за московский "Спартак" во всех турнирах 14 матчей и записал на свой счет 4 забитых мяча и 2 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 27-летнего игрока в 4 миллиона евро, контракт ямайского нападающего с красно-белыми рассчитан до лета 2026 года.
После 18-ти сыгранных туров команда Деяна Станковича замыкает тройку лидеров турнирной таблицы российского чемпионата с 37-ю набранными очками.
Булыкин: Николсон в "Локомотиве"? Если будет сидеть на скамейке, то, конечно, не нужен
Экс-игрок сборной России Дмитрий Булыкин высказался о возможном переходе нападающего "Спартака" Шамара Николсона в "Локомотив".
Фото: ФК "Спартак"