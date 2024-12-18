- Конфликта такого не может быть с игроком. Игроку что-то нравится, что-то не нравится. Так же, как тренеру может что-то нравиться, что-то не нравиться. Если не нравится тренеру, всё понятно. Если игроку что-то не нравится, ему что делать? Вот это вопрос.
Какие у нас в итоге отношения с Глушенковым? Никакие. А какие могут быть отношения? Нам созваниваться каждый день или в любви признаваться? - передает слова Карпина "СЭ".
Ранее футболист "Зенита" рассказал в интервью, что ему лучше потренироваться на клубной базе, нежели играть за сборную России. После этого в СМИ появлялась информация о возможном конфликте игрока с Карпиным. Отметим, что в последний раз Глушенков вызывался в сборную осенью 2022 года - матч против сборной Киргизии является единственным для Глушенкова в составе национальной команды.
25-летний Глушенков пополнил состав "Зенита" в летнее межсезонье, перейдя из столичного "Локомотива". Футболист провел за сине-бело-голубых 14 матчей во всех турнирах, в которых 10 раз поразил ворота соперников и дважды ассистировал партнерам.
Карпин ответил на вопрос о возможном конфликте с Глушенковым
Наставник "Ростова" и национальной сборной России Валерий Карпин высказался о возможном конфликте с полузащитником "Зенита" Максимом Глушенковым.
Фото: Официальный сайт РПЛ