Напомним, в конце октября Карпин на подкасте у Федора Смолова высказался о комментаторах, заявив, что смотрит футбол чаще всего без звука. По мнению специалиста, они не должны давать собственную оценку происходящему на поле, а должны помогать зрителям в просмотре футбола.
- Есть адекватные, нормальные комментаторы, которые и отреагировали соответствующе. А кто-то – неадекватно. Что здесь для нормального человека, как ты, такого критичного сказано было, не очень понимаю. Комментатор не должен оценивать футболиста. Он может оценивать, сидя здесь, ради бога. Но в репортаже федерального канала... Это не ваш канал, а федеральный, - передает слова тренера "СЭ".
Карпин добавил, что даже он, как тренер, не может оценивать действия игроков сразу после матча, потому что оценка будет неправильной и для начала нужно разобрать игру и проанализировать ее.
В чемпионате России на данный момент лидирует "Краснодар", у которого 39 очков. Столько же баллов у "Зенита", однако "быки" выше сине-бело-голубых благодаря победе над ними в очной игре. Замыкает тройку лидеров "Спартак", имеющий в своей копилке 37 очков. "Ростов" Валерия Карпина с 26 баллами располагается на седьмом месте.
Карпин - комментаторам: это не ваш канал, а федеральный. Вы не должны оценивать игрока
Наставник "Ростова" Валерий Карпин прокомментировал свои слова про футбольных российских комментаторов.
Фото: Официальный сайт РПЛ