Матчи Скрыть

Межконтинентальный кубок

Реал Мадрид
20:00
ПачукаНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Вильярреал
23:30
Райо ВальеканоНе начат
Эспаньол
23:30
ВаленсияНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Монако
23:00
ПСЖНе начат

Кубок Английской лиги

Новости
Арсенал
22:30
Кристал ПэласНе начат
Ньюкасл
22:45
БрентфордНе начат
Саутгемптон
23:00
ЛиверпульНе начат

Кубок Италии

Новости
Аталанта
20:30
ЧезенаНе начат
Рома
23:00
СампдорияНе начат

Аршавин рассказал, что "Зенит" до покупки Соболева рассматривал нападающего "Рубина" Даку

Бывший футболист "Зенита" Андрей Аршавин рассказал, какого нападающего рассматривал петербургский клуб перед покупкой Александра Соболева.
Фото: ФК "Рубин"
- Я слышал, что "Зенит" рассматривал Даку. Это, по-моему, было летом или поздней весной. Не логичнее ли было взять его, а не Соболева? "Зениту" нужен был именно русский футболист, потому что иностранцев было много. А так, да, Даку последний год играет сильнее, чем Соболев, - сказал Аршавин на ютуб-канале "Это футбол, брат!".

Соболев выступает за "Зенит" с августа 2024 года, перейдя из столичного "Спартака". Футболист провел за сине-бело-голубых 16 матчей, в которых забил два гола и сделал одну голевую передачу.

Даку выступает за "Рубин" с июля 2023 года. В общей сложности албанец провел за казанскую команду 52 матча, забил 19 мячей и девять раз ассистировал партнерам по команде.

"Зенит" после 18 туров занимает второе место в таблице чемпионата России, в активе сине-бело-голубых 39 очков.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится