- Я слышал, что "Зенит" рассматривал Даку. Это, по-моему, было летом или поздней весной. Не логичнее ли было взять его, а не Соболева? "Зениту" нужен был именно русский футболист, потому что иностранцев было много. А так, да, Даку последний год играет сильнее, чем Соболев, - сказал Аршавин на ютуб-канале "Это футбол, брат!".
Соболев выступает за "Зенит" с августа 2024 года, перейдя из столичного "Спартака". Футболист провел за сине-бело-голубых 16 матчей, в которых забил два гола и сделал одну голевую передачу.
Даку выступает за "Рубин" с июля 2023 года. В общей сложности албанец провел за казанскую команду 52 матча, забил 19 мячей и девять раз ассистировал партнерам по команде.
"Зенит" после 18 туров занимает второе место в таблице чемпионата России, в активе сине-бело-голубых 39 очков.
Аршавин рассказал, что "Зенит" до покупки Соболева рассматривал нападающего "Рубина" Даку
Бывший футболист "Зенита" Андрей Аршавин рассказал, какого нападающего рассматривал петербургский клуб перед покупкой Александра Соболева.
Фото: ФК "Рубин"