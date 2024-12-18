Матчи Скрыть

Межконтинентальный кубок

Реал Мадрид
20:00
ПачукаНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Вильярреал
23:30
Райо ВальеканоНе начат
Эспаньол
23:30
ВаленсияНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Монако
23:00
ПСЖНе начат

Кубок Английской лиги

Новости
Арсенал
22:30
Кристал ПэласНе начат
Ньюкасл
22:45
БрентфордНе начат
Саутгемптон
23:00
ЛиверпульНе начат

Кубок Италии

Новости
Аталанта
20:30
ЧезенаНе начат
Рома
23:00
СампдорияНе начат

Владимир Газзаев назвал список конкурентов "Зенита" в борьбе за чемпионское звание в текущем сезоне

Экс-главный тренер московской "Родины" и владикавказской "Алании" Владимир Газзаев прокомментировал чемпионскую гонку в текущем сезоне РПЛ.
Фото: РПЛ
- "Зенит", конечно, является одним из главных фаворитов на завоевание очередного чемпионского титула, так как в команде собраны очень квалифицированные игроки. Однако у других команд всегда есть шансы и возможности на победу в чемпионате. Я говорю о "Краснодаре", "Динамо", ЦСКА, "Локомотиве", а также и о "Спартаке", - передаёт слова Газзаева Metaratings.ru.

"Зенит" из Санкт-Петербурга выигрывал чемпионское звание в Российской премьер-лиге на протяжении шести последних сезонов подряд. По итогам осенней части текущего сезона сине-бело-голубые набрали 39 очков в 18 матчах и занимают в турнирной таблице второе место, уступая имеющему столько же очков "Краснодару" по результату личной встречи.

Третью позицию с 37 очками занимает московский "Спартак", по 35 очков у столичного "Динамо" и "Локомотива". ЦСКА с 31 очком находится на шестой строчке.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится