- "Зенит", конечно, является одним из главных фаворитов на завоевание очередного чемпионского титула, так как в команде собраны очень квалифицированные игроки. Однако у других команд всегда есть шансы и возможности на победу в чемпионате. Я говорю о "Краснодаре", "Динамо", ЦСКА, "Локомотиве", а также и о "Спартаке", - передаёт слова Газзаева Metaratings.ru.
"Зенит" из Санкт-Петербурга выигрывал чемпионское звание в Российской премьер-лиге на протяжении шести последних сезонов подряд. По итогам осенней части текущего сезона сине-бело-голубые набрали 39 очков в 18 матчах и занимают в турнирной таблице второе место, уступая имеющему столько же очков "Краснодару" по результату личной встречи.
Третью позицию с 37 очками занимает московский "Спартак", по 35 очков у столичного "Динамо" и "Локомотива". ЦСКА с 31 очком находится на шестой строчке.
Владимир Газзаев назвал список конкурентов "Зенита" в борьбе за чемпионское звание в текущем сезоне
Экс-главный тренер московской "Родины" и владикавказской "Алании" Владимир Газзаев прокомментировал чемпионскую гонку в текущем сезоне РПЛ.
Фото: РПЛ