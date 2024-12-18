"У Георгия есть опыт. При должном отношении к делу, у Джикии есть все шансы вернуться в топ-клуб. Не могу назвать его одним из лучших центральных защитников в истории российского футбола. Кроме Джикии были еще классные защитники", - цитирует Граната "РБ Спорт".
Георгий Джикия перешел в подмосковные "Химки" в летнее трансферное окно и подписал контракт до конца этого сезона. В текущем сезоне центральный защитник провел во всех турнирах 8 матчей и не отметился результативными действиями. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 31-летнего игрока в 2,5 миллионов евро. На счету защитника 44 матча в составе сборной России и 2 забитых гола.
После 18-ти сыгранных туров команда Франка Артиги располагается на 13-й строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 16-ю набранными очками.
Гранат: у Джикии есть все шансы вернуться в топ-клуб
Экс-игрок сборной России Владимир Гранат считает, что защитник "Химок" Георгий Джикия может перейти в топ-клуб.
Фото: ФК "Химки"