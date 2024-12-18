"Более-менее конкретика будет тогда, когда все будет подписано, РФС обо всем объявит. Какие-то наметки есть, причем конкретные. Но пока не будут подписаны документы, никто ничего не будет озвучивать. Соперники вроде бы неплохие. Как минимум лучше, чем сборные Брунея и Сирии, сильнее, чем команда Вьетнама. Но объявлять об этом — прерогатива РФС", - приводит слова Карпина "Матч ТВ".
В 2024 году сборная России под руководством тренерского штаба во главе с Валерием Карпиным провела пять товарищеских матчей, в которых одержала пять "сухих" побед - над национальными командами Сербии (4:0), Белоруссии (4:0), Вьетнама (3:0), Брунея (11:0), Сирии (4:0). При этом в силу различных причин ьыло отменено проведение трёх матче: со сборными Парагвая, Таиланда, Пакистана.
По информации СМИ, в 2025 году сборная России, которую не допустили до участия в отборочном турнире чемпионата мира 2026 года, может провести товарищеские матчи с такими командами, как сборные Нигерии, Венесуэлы, Эквадора, Боливии, Уругвая, Колумбии.
Карпин пообещал, что соперники сборной России в 2025 году будут лучше, чем команды Брунея и Сирии
Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин рассказал о планах национальной команды в 2025 году.
Фото: телеграм-канал сборной России по футболу