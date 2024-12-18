"У "Зенита" отличный состав, это топ-клуб для России, но команда не в самой хорошей форме. Скучно, когда мы знаем чемпиона заранее, а последние 2 сезона даже до финальных туров неизвестно, кто станет сильнейшим. Есть другие команды, особенно "Краснодар", "Спартак" и "Динамо", которые могут навязать борьбу, но по качеству игроков у "Зенита" самый сильный состав в России. И я не думаю, что "Зенит" планирует кого-то отпускать зимой. Сейчас в России большая конкуренция, и это не имеет смысла", — приводит слова Барбозы Metaratings.
Петербургский "Зенит" становился чемпионом России последние шесть сезонов подряд. В текущем сезоне сине-бело-голубые после 18-го тура Российской Премьер-Лиги занимают второе место в турнирной таблице чемпионата России: подопечные Сергея Семака набрали 39 очков и уступают лидирующему "Краснодару" по дополнительному показателю - результат очной встречи команд.
Согласно данным, который размещены на интернет-портале Transfermsrkt, "Зенит" обладает составом с самой высокой совокупной рыночной стоимостью - 172 млн евро. Рыночная стоимость состава ближайшего преследователя - московского "Спартака" - составляет 108,25 млн евро.
Барбоза: по качеству игроков у "Зенита" самый сильный состав в России
Футбольный агент Паулу Барбоза поделился своим мнением о составе петербургского "Зенита" и необходимости расставания с кем-то из действующих игроков.
Фото: ФК "Зенит"