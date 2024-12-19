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Губернатор Федорищев: у "Крыльев Советов" 10 лет есть долг перед "Ростехом" в 1 млрд рублей

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев рассказал о финансовом состоянии самарского футбольного клуба "Крылья Советов".
Фото: ФК "Крылья Советов"
"Все забыли, когда 10 лет назад было объявлено о стратегическом партнерстве с "Ростехом". Наверняка, там была финансовая помощь, но это не было спонсорством, потому что у клуба теперь перед компанией "Ростех Капитал" есть займ в 1 млрд рублей, который пролонгируется по годам и не выплачивается", - приводит слова Федорищева "Матч ТВ".

Самарские "Крылья Советов" в 18 матчах текущего сезона Российской Премьер-Лиги набрали 18 очков, которые позволяют команде занимать десятое место в турнирной таблице. В Кубке России самарцы прекратили своё выступление в турнире, заняв последнее место в группе А на групповом этапе Пути РПЛ.

Контрольный пакет акций "Крыльев Советов", которые существуют в форме акционерного общества, принадлежит Самарской области, губернатором которого в сентябре 2024 года сроком на 5 лет был избран Вячеслав Федорищев.

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