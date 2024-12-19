- Как обычно, "Зенит". Потому что они взяли два титула, истинные чемпионы. Они забирают все в российском футболе, - цитирует тренера Sport24.
Клуб из Санкт-Петербурга ушел на зимнюю паузу, находясь на второй строчке в турнирной таблице. Лидером чемпионата является "Краснодар", опережающий "Зенит" благодаря победе в личной встрече.
Перед перерывом сине-бело-голубые в 18-м туре РПЛ на своем поле проиграли "Акрону" со счетом 1:2. Чемпионат России возобновится в конце февраля, коллектив Сергея Семака в 19-м туре РПЛ встретится против столичного ЦСКА, матч пройдет на поле "Зенита".
Экс-наставник "Пари НН" Илич назвал "Зенит" лучшим клубом в России в 2024 году
Бывший наставник "Пари НН" Саша Илич ответил на вопрос, какой клуб считает лучшим в России по итогам 2024 года.
Фото: ФК "Пари НН"