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Мостовой объяснил, почему считает Угальде главным прорывом года

Экс-футболист столичного "Спартака" Александр Мостовой рассказал, почему считает форварда красно-белых Манфреда Угальде главным прорывом уходящего года.
Фото: ФК "Спартак"
- Когда он приехал, все начали говорить про большую цену за него. Но ему нужно было время. У него действительно есть хорошие качества. Все думали, что ему не хватает габаритов. Но он бежит, открывается, имеет отличное голевое чутьё. Многим надо ставить в пример его борьбу с защитниками, - передает слова Мостового "Чемпионат".

Угальде принадлежит "Спартаку" с января 2024 года. В текущем сезоне РПЛ форвард провел 18 матчей, в которых отметился 15 забитыми мячами и тремя ассистами на партнеров. Угальде на данный момент является лучшим бомбардиром чемпионата.

Трудовой договор 22-летнего футболиста со столичным клубом действует до лета 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость нападающего из Коста-Рики в 15 миллионов евро. В СМИ ранее была информация, что ряд английских клубов просматривали игрока на матчах "Спартака" и остались довольны увиденным.

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