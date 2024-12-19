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Чанов: ЦСКА нужен такой нападающий, как Вагнер Лав

Российский специалист Вячеслав Чанов рассказал, какие позиции нуждаются в усилении в составе столичного ЦСКА.
Фото: Официальный сайт РПЛ
- Вернусь к истории, но ЦСКА нужен такой нападающий, как Вагнер Лав, что забивал мячи. Нужно усилить нападение прежде всего, линия обороны более-менее начала справляться. Есть такое понятие "хребет команды": вратарь, центральный защитник, опорный полузащитник и нападающий. Всё это можно усиливать, кроме вратаря, - передает слова Чанова "Чемпионат".

ЦСКА под руководством Марко Николича в текущем сезоне РПЛ набрал 18 турах 31 балл и располагается на шестой строчке в турнирной таблице. "Армейцы" одержали девять побед и потерпели пять поражений, четыре поединка с участием ЦСКА завершились вничью.

Напомним, "армейцы" в последнем матче перед паузой в гостях победили "Факел" со счетом 1:0. В первом матче после перерыва ЦСКА отправится в гости к "Зениту", встреча 19-го тура РПЛ пройдет в первых числах марта 2025 года.

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