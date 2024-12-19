Подводя итоги года, не надо смотреть на место "Локомотива" в таблице. Нужно посмотреть на перспективы команды. На мой взгляд, "Локомотив" — одна из самых перспективных команд в РПЛ на сегодняшний день. В составе много молодых россиян, но есть шероховатости в обороне, последние игры это показатели. Поставил бы среднюю оценку "Локомотиву" за 2024 год", - цитирует Гуренко "Чемпионат".
После 18-ти сыгранных туров московский "Локомотив" располагается на пятой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 35-ю набранными очками в своем активе. Команда Михаила Галактионова отстает от лидирующего "Краснодара" на пять баллов. В 19-м туре чемпионата России московский клуб сыграет на выезде с махачкалинским "Динамо".
Напомним, что московский "Локомотив" вылетел из верхней сетки Кубка России, уступив в двухматчевом противостоянии московскому "Динамо". В четвертьфинале Пути регионов команда Михаила Галактионова сыграет на выезде с "Динамо" Махачкала - проигравший покинет розыгрыш Кубка России.
Гуренко: поставил бы среднюю оценку "Локомотиву" за 2024 год
Экс-игрок "Локомотива" Сергей Гуренко высказался об игре "железнодорожников" в 2024 году.
Фото: ФК "Локомотив"