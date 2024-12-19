Матчи Скрыть

Лига конференций УЕФА

Хартс
23:00
ПетрокубНе начат
Бетис
23:00
ХИКНе начат
Целе
23:00
ТНСНе начат
Челси
23:00
Шэмрок РоверсНе начат
АПОЭЛ
23:00
АстанаНе начат
Серкль Брюгге
23:00
Истанбул БашакшехирНе начат
ЛАСК
23:00
ВикингурНе начат
Юргорден
23:00
ЛегияНе начат
Мольде
23:00
Млада БолеславНе начат
Рапид
23:00
КопенгагенНе начат
Витория
23:00
ФиорентинаНе начат
ТСЦ Бачка-Топола
23:00
НоаНе начат
Лугано
23:00
ПафосНе начат
Панатинаикос
23:00
Динамо МинскНе начат
Ларн
23:00
ГентНе начат
Хайденхайм
23:00
Санкт-ГалленНе начат
Ягеллония
23:00
ОлимпияНе начат
Борац
23:00
ОмонияНе начат

Кубок Английской лиги

Новости
Тоттенхэм
23:00
Манчестер ЮнайтедНе начат

Кубок Италии

Новости
Интер
23:00
УдинезеНе начат

Мостовой - о "Крыльях": в России много чего происходит непонятного, тем более в футболе

Бывший игрок сборной России по футболу Александр Мостовой прокомментировал ситуацию, которая сложилась вокруг самарских "Крыльев Советов".
Фото: ФК "Крылья Советов"
"Мне, да и не только мне, всем трудно наблюдать. В нашей стране много чего происходит непонятного, тем более в футболе. Были клубы, которые открывались, потом закрывались. "Крылья" — это богатый регион, богатый клуб, стадион шикарный, поэтому, ну как? Ничему удивляться уже не приходится", - приводит слова Мостового Metaratings.

Ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что у самарского футбольного клуба "Крылья Советов" на протяжении 10 лет имеется задолженность перед компанией "Ростех Капитал" в размере 1 миллиарда рублей. Кроме того, в СМИ появлялась информация, что в ближайшее время может смениться генеральный директор клуба.

"Крылья Советов" после 18-го тура Российской Премьер-Лиги, набрав 18 очков, занимает десятое место в турнирной таблице. Отрыв от зоны прямого вылета в Первую лигу составляет 5 очков. При этом самарцы прекратили свое выступление в Кубке России, заняв на групповом этапе Пути РПЛ последнее место в группе.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится