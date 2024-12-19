"Мне, да и не только мне, всем трудно наблюдать. В нашей стране много чего происходит непонятного, тем более в футболе. Были клубы, которые открывались, потом закрывались. "Крылья" — это богатый регион, богатый клуб, стадион шикарный, поэтому, ну как? Ничему удивляться уже не приходится", - приводит слова Мостового Metaratings.
Ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что у самарского футбольного клуба "Крылья Советов" на протяжении 10 лет имеется задолженность перед компанией "Ростех Капитал" в размере 1 миллиарда рублей. Кроме того, в СМИ появлялась информация, что в ближайшее время может смениться генеральный директор клуба.
"Крылья Советов" после 18-го тура Российской Премьер-Лиги, набрав 18 очков, занимает десятое место в турнирной таблице. Отрыв от зоны прямого вылета в Первую лигу составляет 5 очков. При этом самарцы прекратили свое выступление в Кубке России, заняв на групповом этапе Пути РПЛ последнее место в группе.
Мостовой - о "Крыльях": в России много чего происходит непонятного, тем более в футболе
Бывший игрок сборной России по футболу Александр Мостовой прокомментировал ситуацию, которая сложилась вокруг самарских "Крыльев Советов".
Фото: ФК "Крылья Советов"