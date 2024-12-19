Сообщается, что данный вопрос будет обсужден новыми менеджерами клуба либо до Нового года, либо в течение первой декады января. Более того, приостановлена вся работа по переходам футболистов - новое руководство "Оренбурга" требуется время для того, чтобы вникнуть в дела.
Напомним, 17 декабря в футбольном клубе "Оренбург" сменились президент и спортивный директор. Эти должности заняли Кирилл Волженкин и Исмаил Ибрагимов, соответственно. После 18-го тура текущего сезона РПЛ "Оренбург", набрав 8 очков, занимает последнее шестнадцатое место в турнирной таблице чемпионата России.
Источник: Metaratings
Metaratings: новое руководство "Оренбурга" примет решение по Слишковичу до начала сборов
По информации СМИ, судьба главного тренера "Оренбурга" Владимира Слишковича в клубе будет решена новым руководством до первого зимнего сбора команды.
Фото: ФК "Оренбург"