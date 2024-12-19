"Нападения у ЦСКА совершенно нет, один Мусаев только. Но он средненький игрочок. Такой нападающий не для топовой команды. Поэтому ЦСКА и болтается на шестом месте сейчас. Думаю, армейцы займут максимум четвертое место в этом сезоне. На медали уже не стоит надеяться. Команде для этого не хватает игровой дисциплины сейчас. Гурьбой бегают в нападении, кто во что горазд", - приводит слова Пономарева "ВсеПроСпорт".
Московский ЦСКА под руководством тренерского штаба во главе с сербским специалистом Марко Николичем в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги в 18 матчах набрал 31 очко, которое позволяет "армейской" команде на данный момент занимать шестое место в турнирной таблице. Отставание от третьего места, которое в настоящее время занимает московский "Спартак", составляет 6 очков.
Напомним, что в прошлом сезоне ЦСКА по итогам сезона также занял шестое место в чемпионате России.
Пономарев рассказал, чего сейчас не хватает ЦСКА для борьбы за медали РПЛ
Бывший игрок сборной СССР Владимир Пономарев рассказал, чего сейчас не хватает московскому ЦСКА для борьбы за попадание по итогам сезона в топ-3 Российской Премьер-Лиги.
Фото: ПФК ЦСКА