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Лепехин: во времена Халка "Зенит" был самой популярной командой в России, а сейчас - есть вопросы

Экс-футболист "Зенита" Константин Лепехин высказался о популярности петербургского клуба.
Фото: Официальный сайт РПЛ
- Очень трудно ответить, является ли "Зенит" самым популярным клубом в России. Даже если провести ещё один опрос, он всё равно получится необъективным.

Во времена Халка "Зенит" был самой популярной командой в России, а сейчас - есть вопросы, - передает слова экс-игрока "Зенита" "РБ Спорт".

"Зенит" является чемпионом России в последних шести сезонах. В текущем сезоне коллектив Сергея Семака провел 18 матчей, одержал 12 побед и потерпел три поражения, в трех играх сине-бело-голубые сыграли вничью. "Зенит" с 39 очками в активе идет на второй строчке в турнирной таблице, "Краснодар" располагается выше по дополнительным показателям.

После зимней паузы петербургский клуб встретится с ЦСКА, матч 19-го тура чемпионата России пройдет в первых числах марта 2025 года на поле "Зенита".

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