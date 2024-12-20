- Очень трудно ответить, является ли "Зенит" самым популярным клубом в России. Даже если провести ещё один опрос, он всё равно получится необъективным.
Во времена Халка "Зенит" был самой популярной командой в России, а сейчас - есть вопросы, - передает слова экс-игрока "Зенита" "РБ Спорт".
"Зенит" является чемпионом России в последних шести сезонах. В текущем сезоне коллектив Сергея Семака провел 18 матчей, одержал 12 побед и потерпел три поражения, в трех играх сине-бело-голубые сыграли вничью. "Зенит" с 39 очками в активе идет на второй строчке в турнирной таблице, "Краснодар" располагается выше по дополнительным показателям.
После зимней паузы петербургский клуб встретится с ЦСКА, матч 19-го тура чемпионата России пройдет в первых числах марта 2025 года на поле "Зенита".
Лепехин: во времена Халка "Зенит" был самой популярной командой в России, а сейчас - есть вопросы
Экс-футболист "Зенита" Константин Лепехин высказался о популярности петербургского клуба.
Фото: Официальный сайт РПЛ