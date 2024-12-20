- Меня просто бесит, что в такую команду, в такую страну назначают людей по объявлению. Был бы другой иностранец – я бы так же сказал, потому что я не знал, кто такой Абаскаль, и до сих пор не знаю.
Если я его встречу, то мы поздороваемся, пообщаемся. Он вообще должен будет у меня автограф взять! Кто он и кто я в европейском футболе, - передает слова Мостового Sport24.
Напомним, Абаскаль возглавлял "Спартак" с 2022 года, об его уходе столичный клуб сообщил 14 апреля 2024 года. В общей сложности "Спартак" под руководством Абаскаля провел 74 матча, в которых одержал 36 побед и потерпел 23 поражения, 15 матчей завершились вничью.
После увольнения из "Спартака" Абаскаль работал в испанской Сегунде в "Гранаде". 19 июня 2024 года специалист был назначен на должность главного тренера, а в сентябре после ничьей с "Малагой" (2:2) Абаскаль был отправлен в отставку.
"Спартак" в текущем сезоне чемпионата России под руководством Деяна Станковича набрал 37 очков и располагается на третьей строчке в таблице. В первом матче после зимней паузы "Спартак" сыграет на своем поле с "Оренбургом".
Мостовой - об Абаскале: если встречу, пообщаемся. Он вообще должен будет у меня автограф взять!
Экс-футболист "Спартака" Александр Мостовой высказался о бывшем наставнике красно-белых Гильермо Абаскале.
Фото: ФК "Спартак"