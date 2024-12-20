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Евсеев: не мог предположить, что "Краснодар" уйдет на паузу лидером

Экс-футболист сборной России Вадим Евсеев высказался о лидерстве "Краснодара" в текущем сезоне.
Фото: Официальный сайт РПЛ
- Не мог предположить, что "Краснодар" уйдет лидером на зимнюю паузу. В связи с тем, что "Зенит" хорошо начал чемпионат. А "Краснодар" начал выигрывать и в какой-то момент одержал 11 побед подряд. Это о многом говорит, - передает слова Евсеева Metaratings.ru.

"Краснодар" ушел на зимнюю паузу, лидируя в турнирной таблице. В активе "быков" 39 набранных баллов - столько же очков у идущего вторым "Зенита", но "Краснодар" выше по дополнительным показателям. Замыкает тройку лидеров РПЛ столичный "Спартак", у которого в активе 37 очков.

РПЛ продолжится в феврале 2025 года. "Краснодар" в 19-м туре чемпионата России на своем поле сыграет против "Крыльев Советов", а "Зенит" в первом матче после возобновления сезона примет ЦСКА.

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