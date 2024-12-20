Юран: Сперцяну нужен другой уровень, другая мотивация

Российский тренер Сергей Юран считает, что полузащитнику "Краснодара" Эдуарду Сперцяну стоит попробовать свои силы в Европе.

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- Мотивация - определяющий фактор для футболиста. Опасаюсь, чтобы здесь он не пошёл вниз. Ему нужен другой уровень, чемпионат, другая мотивация, еврокубки. Я был бы рад, если бы его наконец отпустили попробовать себя за границей, - сказал Юран в эфире "Матч ТВ".



Сперцян является воспитанником "Краснодара". В общей сложности 24-летний футболист провел за клуб 133 матча во всех турнирах, забил 39 голов и сделал 28 результативных передач. Контракт Сперцяна с "Краснодаром" рассчитан до лета 2026 года, трансферная стоимость игрока оценивается в 20 миллионов евро.



Ранее сообщалось, что Сперцяном интересуются ряд европейских клубов, включая "ПСЖ" и "Ювентус".



В текущем сезоне полузащитник провел за "быков" 25 матчей, в которых шесть раз поразил ворота соперников и трижды ассистировал своим партнерам.