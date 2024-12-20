- Очень сильно сомневаюсь, что Угальде перейдет в английские клубы. Не представляю, как технически организовать переход из российского клуба в АПЛ. Прямой переход маловероятен, - сказал Лепсая в интервью "РБ Спорт".
Угальде выступает за красно-белых с февраля 2024 года. Костариканец провел за столичную команду в текущем сезоне 18 матчей и 15 раз поразил ворота соперников. Нападающий находится на первом месте в списке лучших бомбардиром этого сезона.
"Спартак" после первой части чемпионата с 37 очками в активе располагается на третьей строчке в РПЛ. Лидирует в турнирной таблице "Краснодар", у которого на два очка больше.
Лепсая оценил шансы Угальде перейти в английский клуб
Экс-директор ФНЛ по развитию, а также бывший гендиректор "Балтики" Тимур Лепсая высказался об интересе к форварду "Спартака" Манфреду Угальде со стороны клубов АПЛ.
Фото: Официальный сайт РПЛ