«В Сербии популярность «Спартака» и «Зенита» делится примерно 50 на 50. Конечно, многие знают ЦСКА. До этого многие следили за «Краснодаром», потому что там работал Владимир Ивич, а ранее — за «Динамо» из-за Славиши Йокановича. Но прямо сейчас на первое место я бы поставил «Спартак» — там Деян Станкович, они показывают отличный футбол, у них очень много фанатов», — цитирует Чурчича "РБ Спорт".
В составе «Спартака» также выступает сербский футболист Срджан Бабич. 28-летний футболист вызывается в сборную Сербии и был в составе сборной на двух последних крупных турнирах: чемпионате мира-2022 и чемпионате Европы-2024.
46-летний Деян Станкович стал частью команды красно-белых 1 июля 2024 года, заключив двухлетний контракт. Под его руководством «Спартак» провёл 26 матчей, одержав 16 побед. Ранее сербский специалист работал в венгерском «Ференцвароше» и итальянской «Сампдории».
Сейчас «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице, имея в активе 37 очков. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет всего два очка. Первый матч после зимней паузы для москвичей пройдёт на домашней «Лукойл Арена» 2 марта 2025 года, когда они встретятся с «Оренбургом».
Сербский тренер Милич Чурчич: в Сербии популярность "Спартака" и "Зенита" делится примерно 50 на 50
Сербский футбольный тренер Милич Чурчич рассказал о популярности российских клубов в Сербии.
Фото: ФК "Спартак"