"Продажа Соболева за 10 млн евро — одна из лучших сделок в истории "Спартака". Красно-белым повезло избавиться от Соболева за такие бешеные деньги. Учитывая ту игру, которую он показывает, сейчас Соболева не продать и за пару миллионов. С футболом у него, похоже, все", - цитирует Пономарева "РБ Спорт".
Александр Соболев перешел в петербургский "Зенит" из московского "Спартака" в летнее трансферное окно за 10 миллионов евро и подписал контракт до лета 2027 года. В текущем сезоне форвард не смог отметиться результативными действиями в 12-ти встречах за петербуржцев.
После 18-ти сыгранных туров красно-белые располагаются на третьей строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 37-ю набранными очками. Команда Сергея Семака занимает второе место с 39-ю очками в своем активе. Напомним, что петербуржцы являются бессменными чемпионами России на протяжении шести лет.
Пономарев: продажа Соболева за 10 млн евро — одна из лучших сделок в истории "Спартака"
Фото: ФК "Зенит"