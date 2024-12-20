Матчи Скрыть

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Жирона
23:00
ВальядолидНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Верона
22:45
МиланНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Бавария
22:30
РБ ЛейпцигНе начат

Пономарев: продажа Соболева за 10 млн евро — одна из лучших сделок в истории "Спартака"

Экс-игрок ЦСКА Владимир Пономарев высказался об игре нападающего "Зенита" Александра Соболева.
Фото: ФК "Зенит"
"Продажа Соболева за 10 млн евро — одна из лучших сделок в истории "Спартака". Красно-белым повезло избавиться от Соболева за такие бешеные деньги. Учитывая ту игру, которую он показывает, сейчас Соболева не продать и за пару миллионов. С футболом у него, похоже, все", - цитирует Пономарева "РБ Спорт".

Александр Соболев перешел в петербургский "Зенит" из московского "Спартака" в летнее трансферное окно за 10 миллионов евро и подписал контракт до лета 2027 года. В текущем сезоне форвард не смог отметиться результативными действиями в 12-ти встречах за петербуржцев.

После 18-ти сыгранных туров красно-белые располагаются на третьей строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 37-ю набранными очками. Команда Сергея Семака занимает второе место с 39-ю очками в своем активе. Напомним, что петербуржцы являются бессменными чемпионами России на протяжении шести лет.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится