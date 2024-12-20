"Возвращение в еврокубки через год? Это возможно. Верю, что с сезона 2025/26 российские клубы вернутся на международную арену", - цитирует Сафонова "РБ Спорт".
Напомним, что российские клубы и национальная команда России были отстранены от международных соревнований с февраля 2022 года.
В 2024 году сборная России провела пять товарищеских матчей, в которых одержала пять сухих побед. В ноябре команда Валерия Карпина одержала разгромную победу над Брунеем в Краснодаре со счетом 11:0, эта победа стала самой крупной в истории сборной России.
Агент Сафонов: верю, что с сезона 2025/26 российские клубы вернутся на международную арену
Футбольный агент Алексей Сафонов высказался о возможном возвращении российских клубов в европейские турниры.
Фото: Денис Бушковский / Матч ТВ