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Агент Сафонов: верю, что с сезона 2025/26 российские клубы вернутся на международную арену

Футбольный агент Алексей Сафонов высказался о возможном возвращении российских клубов в европейские турниры.
Фото: Денис Бушковский / Матч ТВ
"Возвращение в еврокубки через год? Это возможно. Верю, что с сезона 2025/26 российские клубы вернутся на международную арену", - цитирует Сафонова "РБ Спорт".

Напомним, что российские клубы и национальная команда России были отстранены от международных соревнований с февраля 2022 года.

В 2024 году сборная России провела пять товарищеских матчей, в которых одержала пять сухих побед. В ноябре команда Валерия Карпина одержала разгромную победу над Брунеем в Краснодаре со счетом 11:0, эта победа стала самой крупной в истории сборной России.

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