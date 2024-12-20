"Акрон" не отказывается от своей игры, играет в свой коллективный футбол. Да, не всегда это получается, но гнули свою линию и в итоге наверху, и в итоге симпатичная довольно?таки команда. Ну, а Дзюба по большому счету пришелся ко двору. И забил, и голевые отдавал", - цитирует Рахимова "РБ Спорт".
Артем Дзюба перешел в тольяттинский "Акрон" в летнее трансферное окно на правах свободного агента и подписал контракт до конца этого сезона. Нападающий провел за тольяттинцев во всех турнирах 11 матчей и записал на свой счет 3 забитых мяча и 3 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 36-летнего игрока в 1,8 миллионов евро.
После 18-ти сыгранных туров команда Заурбека Тедеева располагается на 9-й строчке в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 22 набранных очка.
Рахимов: Дзюба по большому счету пришелся ко двору в "Акроне". И забил, и голевые отдавал
Главный тренер "Рубина" Рашид Рахимов высказался о форварде "Акрона" Артеме Дзюбе.
Фото: ФК "Акрон"