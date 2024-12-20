"Факел" может арендовать у "Спартака" Даниила Зорина? Это неправда, мы не вели диалог ни с представителями Зорина, ни со "Спартаком", - цитирует Котова "РБ Спорт".
Ранее в СМИ появилась информация, что воронежский "Факел" в ближайшее время арендует у московского "Спартака" полузащитника Даниила Зорина.
В текущем сезоне полузащитник провел за красно-белых во всех турнирах 10 матчей и записал на свой счет 2 забитых мяча и 3 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 20-летнего игрока в 700 тысяч евро, контракт полузащитника с клубом рассчитан до лета 2026 года.
В "Факеле" высказались о возможной аренде Зорина из "Спартака"
Спортивный директор "Факела" Кирилл Котов высказался о возможной аренде полузащитника "Спартака" Даниила Зорина.
Фото: ФК "Спартак"