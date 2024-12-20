"К Чавесу проявляют интерес важные мексиканские команды, но переговоры не ведутся. Луис счастлив в "Динамо". Если поступит важное предложение для "Динамо" и для Луиса, оно обязательно будет проанализировано совместно с руководством клуба", - цитирует агента Sport24.
В текущем сезоне Луис Чавес провел за московское "Динамо" во всех турнирах 18 матчей и записал на свой счет 2 забитых мяча и 2 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 28-летнего мексиканца в 9 миллионов евро, контракт полузащитника с клубом рассчитан до лета 2027 года.
После 18-ти сыгранных туров команда Марцела Лички располагается на четвертой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 35-ю набранными очками. Бело-голубые проведут две встречи с московским ЦСКА в полуфинале Пути РПЛ Кубка России.
Агент: если поступит важное предложение для "Динамо" и для Луиса, оно обязательно будет проанализировано
Футбольный агент Клаудио Курти, представляющий интересы полузащитника "Динамо" Луиса Чавеса, высказался о возможном уходе полузащитника из российского клуба.
Фото: ФК "Динамо"