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Экс-тренер "Пари НН" Илич: я свободен и жду какого-то предложения

Бывший тренер "Пари НН" Саша Илич ждет предложений по работе.
Фото: ФК "Пари НН"
"Сейчас я свободен и жду какого-то предложения. Слежу за матчами вместе с семьей из Белграда. Общение с клубами из РПЛ и других стран было", - цитирует Илича Sport24.

Саша Илич возглавил "Пари НН" в мае текущего года и стал первым иностранным тренером в истории клуба - сербский специалист был отправлен в отставку в октябре, а его место занял Виктор Гончаренко.

После 18-ти сыгранных туров нижегородцы располагаются на 12-й строчке в турнирной таблице российского чемпионата и имеют в своем активе 16 очков.

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