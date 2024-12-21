"Сейчас я свободен и жду какого-то предложения. Слежу за матчами вместе с семьей из Белграда. Общение с клубами из РПЛ и других стран было", - цитирует Илича Sport24.
Саша Илич возглавил "Пари НН" в мае текущего года и стал первым иностранным тренером в истории клуба - сербский специалист был отправлен в отставку в октябре, а его место занял Виктор Гончаренко.
После 18-ти сыгранных туров нижегородцы располагаются на 12-й строчке в турнирной таблице российского чемпионата и имеют в своем активе 16 очков.
Экс-тренер "Пари НН" Илич: я свободен и жду какого-то предложения
Бывший тренер "Пари НН" Саша Илич ждет предложений по работе.
Фото: ФК "Пари НН"