"Нестором и Саварино интересуется "Зенит". Допускаю, что они могут оказаться в РПЛ этой зимой", — приводит слова Кьюри Sport24.
Родриго Нестор является игроком бразильского "Сан-Паулу". Действующее соглашение центрального полузащитника с футбольным клубом рассчитано на срок до 30 июня 2028 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 24-летнего футболиста в 8 млн евро. В текущем сезоне он принял участие в 38 официальных матчах, в которых забил 1 гол, отдал 2 голевые передачи, получил 5 желтых и 1 красную карточки.
Джефферсон Саварино является игроком бразильского "Ботафого". Действующее соглашение атакующего полузащитника с футбольным клубом рассчитано на срок до 31 декабря 2026 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 28-летнего футболиста в 9 млн евро. В текущем сезоне он принял участие в 55 официальных матчах, в которых забил 14 голов, отдал 13 голевых передач, получил 3 желтые карточки.
"Зенит" зимой может купить двух бразильцев - их агент подтвердил
Андре Кьюри, агент бразильских футболистов Родриго Нестора и Джефферсона Саварино, сообщил об интересе к своим клиентам со стороны петербургского "Зенита".
Фото: ФК "Зенит"