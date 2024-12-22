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"Зенит" зимой может купить двух бразильцев - их агент подтвердил

Андре Кьюри, агент бразильских футболистов Родриго Нестора и Джефферсона Саварино, сообщил об интересе к своим клиентам со стороны петербургского "Зенита".
Фото: ФК "Зенит"
"Нестором и Саварино интересуется "Зенит". Допускаю, что они могут оказаться в РПЛ этой зимой", — приводит слова Кьюри Sport24.

Родриго Нестор является игроком бразильского "Сан-Паулу". Действующее соглашение центрального полузащитника с футбольным клубом рассчитано на срок до 30 июня 2028 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 24-летнего футболиста в 8 млн евро. В текущем сезоне он принял участие в 38 официальных матчах, в которых забил 1 гол, отдал 2 голевые передачи, получил 5 желтых и 1 красную карточки.

Джефферсон Саварино является игроком бразильского "Ботафого". Действующее соглашение атакующего полузащитника с футбольным клубом рассчитано на срок до 31 декабря 2026 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 28-летнего футболиста в 9 млн евро. В текущем сезоне он принял участие в 55 официальных матчах, в которых забил 14 голов, отдал 13 голевых передач, получил 3 желтые карточки.

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