- Батраков - прорыв года. Он достаточно уверенно вошёл в основной состав и показывает высокую результативность. Если продолжит играть на таком уровне и демонстрировать качественный футбол, через год-два ему нужно будет уезжать за границу, - передает слова Гацкана "Чемпионат".
19-летний Батраков является воспитанником "железнодорожников". В текущем сезоне РПЛ атакующий полузащитник 17 раз выходил на поле и 10 раз поразил ворота соперников, также Батраков шесть раз ассистировал партнерам. В Кубке России футболист провел шесть матчей, забил один гол и сделал две голевые передачи.
Контракт Батракова со столичным клубом действует до 2027 года, трансферная стоимость игрока оценивается в восемь миллионов евро.
"Локомотив" с 35 баллами занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. Лидером чемпионата является "Краснодар", у которого 39 очков.
Гацкан: если Батраков продолжит играть так же, через год-два нужно уезжать за границу
Экс-игрок "Ростова" Александр Гацкан высказался о выступлении полузащитника "Локомотива" Алексея Батракова.
Фото: Официальный сайт РПЛ