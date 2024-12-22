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Евсеев: за "Спартаком" наблюдал вообще без эмоций

Экс-защитник "Спартака" Вадим Евсеев высказался по поводу игры красно-белых в текущем сезоне.
Фото: ФК "Факел"
- За "Спартаком" я наблюдал вообще без эмоций. Просто слежу за российским футболом. Последние шесть матчей перед перерывом команда выиграла. В клуб пришёл новый тренер, предъявил новые требования, коллектив к нему привыкал. Где-то "Спартак" выигрывал, где-то нет. Ближе к перерыву Станкович стабилизировал состав и игру "Спартака", - передаёт слова Евсеева Metaratings.ru.

Московский "Спартак" завершил осеннюю часть сезона-2024/2025 на третьем месте турнирной таблицы Российской премьер-лиги, набрав 37 очков в 18 матчах, отставание от лидирующих "Краснодар" и "Зенита" составляет 2 очка. В Кубке России красно-белые вышли в четвертьфинал верхней сетки плей-офф (Пути РПЛ), где уступили "Ростову" (0:1, 1:2), далее москвичи продолжат борьбу за трофей в нижней сетке плей-офф (Пути регионов).

С июня 2024 года главным тренером "Спартака" является 46-летний сербский специалист Деян Станкович.

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