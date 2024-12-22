- Впереди ещё много матчей. "Зенит" пережил трудный период, но, похоже, снова вернулся на правильный путь. В России этот сезон более конкурентный в плане борьбы за чемпионство. Меня очень удивило, что в чемпионате всё очень плотно и есть равенство между клубами, - передаёт слова Рианчо Metaratings.ru.
По итогам осенней части сезона-2024/2025 во главе турнирной таблицы Российской премьер-лиги находятся "Краснодар" и петербургский "Зенит", набравшие по 39 очков в 18 матчах, при этом чёрно-зелёные находятся выше за счёт победы в личной встрече (2:0). Третье место занимает "Спартак" (37 очков), на четвёртой и пятой позициях с 35 очками находятся московские "Динамо" и "Локомотив".
В двух последних матчах РПЛ в декабре 2024 года "Зенит" потерпел домашние поражения от "Крыльев Советов" (2:3) и "Акрона" (1:2).
Рианчо: "Зенит", похоже, снова вернулся на правильный путь
Испанский экс-тренер "Спартака" Рауль Рианчо высказался о борьбе за чемпионство в РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"