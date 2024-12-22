Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Манчестер Юнайтед
17:00
БорнмутНе начат
Фулхэм
17:00
СаутгемптонНе начат
Лестер
17:00
ВулверхэмптонНе начат
Эвертон
17:00
ЧелсиНе начат
Тоттенхэм
19:30
ЛиверпульНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Валенсия
16:00
АлавесНе начат
Реал Мадрид
18:15
СевильяНе начат
Леганес
20:30
ВильярреалНе начат
Лас-Пальмас
20:30
ЭспаньолНе начат
Бетис
23:00
Райо ВальеканоНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Рома
2 - 0 2 0
Парма1 тайм
Венеция
17:00
КальяриНе начат
Аталанта
20:00
ЭмполиНе начат
Монца
22:45
ЮвентусНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Бохум
17:30
ХайденхаймНе начат
Вольфсбург
19:30
Боруссия ДНе начат

Рианчо: "Зенит", похоже, снова вернулся на правильный путь

Испанский экс-тренер "Спартака" Рауль Рианчо высказался о борьбе за чемпионство в РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"
- Впереди ещё много матчей. "Зенит" пережил трудный период, но, похоже, снова вернулся на правильный путь. В России этот сезон более конкурентный в плане борьбы за чемпионство. Меня очень удивило, что в чемпионате всё очень плотно и есть равенство между клубами, - передаёт слова Рианчо Metaratings.ru.

По итогам осенней части сезона-2024/2025 во главе турнирной таблицы Российской премьер-лиги находятся "Краснодар" и петербургский "Зенит", набравшие по 39 очков в 18 матчах, при этом чёрно-зелёные находятся выше за счёт победы в личной встрече (2:0). Третье место занимает "Спартак" (37 очков), на четвёртой и пятой позициях с 35 очками находятся московские "Динамо" и "Локомотив".

В двух последних матчах РПЛ в декабре 2024 года "Зенит" потерпел домашние поражения от "Крыльев Советов" (2:3) и "Акрона" (1:2).

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится