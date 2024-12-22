- Я не ожидал, что к перерыву у "Локомотива" начнётся не самый удачный отрезок. Молодость команды? А что молодого в составе "Локомотива"? Это команда обычного среднего возраста. Вообще я не вижу в этом никаких проблем, - передаёт слова Евсеева Metaratings.ru.
Московский "Локомотив" завершил осеннюю честь сезона-2024/2025 на пятом месте в РПЛ, набрав 35 очков в 18 матчах. В 3 последних турах "железнодорожники" набрали 1 очко.
В составе красно-зелёных выступают 19-летний Алексей Батраков, 20-летний Сергей Пиняев, 20-летний Никита Салтыков, 22-летний Артём Карпукас, 19-летний Вадим Раков. Средний возраст заявки "Локомотива" составляет 24,5 года - моложе в РПЛ только состав "Оренбурга" (24,1 года).
Евсеев: что молодого в составе "Локомотива"? Это команда обычного среднего возраста
Экс-защитник "Локомотива" Вадим Евсеев высказался по поводу выступления "железнодорожников" в текущем сезоне.
Фото: ФК "Локомотив"