- Не стал бы категорично говорить, что шестое место ЦСКА - это провал. Но у команды есть свои причины на то, что "армейцы" так играют и не добирают очков. Когда приходит новый тренер, не всегда команда понимает его решения. Пока сложно оценить трансфер Пьянича в ЦСКА - он не так ярко проявляет себя. Надо смотреть, как будет дальше, - приводит слова Матвеева "Чемпионат".
ЦСКА по итогам осенней части сезона-2024/2025 занимает шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 31 очко в 18 матчах. Отставание красно-синих от лидирующих в чемпионской гонке "Краснодара" и "Зенита" составляет 8 очков.
С июня 2024 года главным тренером ЦСКА является 45-летний сербский экс-наставник "Локомотива" Марко Николич. 34-летний боснийский хавбек Миралем Пьянич подписал контракт с "армейцами" 26 сентября 2024 года, на его счету 11 матчей во всех турнирах и 1 результативный пас.
Матвеев: не стал бы категорично говорить, что шестое место ЦСКА - провал
Экс-нападающий ЦСКА Юрий Матвеев оценил результаты красно-синих в осенней части текущего сезона.
Фото: ПФК ЦСКА