- Мне кажется, Батраков действительно один из лучших футболистов мира своего возраста. Не лучший, но один из... Вопрос другой — размах. Насколько футболист был виден в целом. Могут быть какие-то сомнения, так как пока мы его еще не видели в еврокубках и в официальных международных матчах.
Ранее Международный центр спортивных исследований (CIES) назвал 19-летнего атакующего полузащитника московского "Локомотива" лучшим "бьющим" молодым футболистом на своей позиции. В список были включены игроки в возрасте до 21 года, которые демонстрируют высокую результативность.
В нынешнем сезоне хавбек записал на свой счет 11 забитых голов и добавил к ним 8 результативных передач в 23 матчах за "железнодорожников" в чемпионате и Кубке России.
Источник: "Матч ТВ"
Агент Барбоза: Батраков действительно один из лучших футболистов мира своего возраста
Португальский футбольный агент Паулу Барбоза прокомментировал попадание полузащитника "Локомотива" Алексея Батракова в рейтинг CIES.
Фото: ФК "Локомотив"