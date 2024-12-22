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Агент Барбоза: Батраков действительно один из лучших футболистов мира своего возраста

Португальский футбольный агент Паулу Барбоза прокомментировал попадание полузащитника "Локомотива" Алексея Батракова в рейтинг CIES.
Фото: ФК "Локомотив"
- Мне кажется, Батраков действительно один из лучших футболистов мира своего возраста. Не лучший, но один из... Вопрос другой — размах. Насколько футболист был виден в целом. Могут быть какие-то сомнения, так как пока мы его еще не видели в еврокубках и в официальных международных матчах.

Ранее Международный центр спортивных исследований (CIES) назвал 19-летнего атакующего полузащитника московского "Локомотива" лучшим "бьющим" молодым футболистом на своей позиции. В список были включены игроки в возрасте до 21 года, которые демонстрируют высокую результативность.

В нынешнем сезоне хавбек записал на свой счет 11 забитых голов и добавил к ним 8 результативных передач в 23 матчах за "железнодорожников" в чемпионате и Кубке России.

Источник: "Матч ТВ"

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