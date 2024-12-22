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Полузащитники "Пари НН" Марадишвили и Майга полностью восстановились после своих операций

Врач "Пари НН" Самвел Аллахвердян сообщил о состоянии здоровья полузащитников Константина Марадишвили и Мамаду Майга.
Фото: ФК "Пари НН"
- Марадишвили и Майга полностью восстановились после своих операций. В конце ноября они уже тренировались в общей группе без ограничений. На сборах планируются тренировки без ограничений с командой.

Константин Марадишвили, играющий в "Пари НН" на позиции опорного полузащитника, с начала 6 апреля нынешнего года не появлялся на поле из-за разрыва крестообразной связки. Его 29-летний коллега Мамаду Майга, также занимающий позицию опорного хавбека, не выходил на поле с 14 апреля 2024 года из-за аналогичной травмы.

Напомним, первый зимний сбор нижегородцы начнут 13 января в Анталии (Турция).

Источник: "Чемпионат"

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