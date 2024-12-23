«Конкретные футболисты? Обозначили, конечно. Конкретные фамилии, конечно, озвучивать не буду. Нам нужны два-три футболиста в линию атаки. Остальное нужно решать уже по ходу трансферного окна, на случай, если команду кто-то покинет, поскольку к некоторым из наших игроков есть интерес», – цитирует Николича Bobsoccer.
По итогам 18 туров в Российской Премьер-Лиге ЦСКА занимает шестую позицию, уступая 8 очков двум лидерам — «Краснодару» и «Зениту». За 18 туров команда под руководством Николича смогла забить 28 голов, что является наименьшим показателем среди всех лидеров чемпионата.
Основным нападающим московского ЦСКА является 23-летний Тамерлан Мусаев, перешедший в клуб из «Балтики» в прошлое зимнее трансферное окно. Этот молодой форвард стал лучшим бомбардиром москвичей в Российской Премьер-лиге, забив 7 мячей. На втором месте среди бомбардиров с 5 забитыми голами идёт центральный защитник Игорь Дивеев.
Этим летом в команду пришли несколько новых игроков атаки, но за 18 туров они не смогли забить ни одного гола. Среди них были: Артём Шуманский, купленный за 1,5 миллиона евро; Секу Койта, который присоединился к команде как свободный агент; Рауль Гуарирапа, арендованный у «Сочи».
Марко Николич: ЦСКА требуется 2-3 футболиста в атаку
Главный тренер ЦСКА Марко Николич рассказал о приоритетах клуба на зимнее трансферное окно.
Фото: ПФК ЦСКА