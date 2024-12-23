"Высока вероятность, что Лукас Ловат покинет "Ахмат" этой зимой. Мы работаем на рынке. Посмотрим, может быть, будет конкретный интерес со стороны и российских клубов к Лукасу", - цитирует агента "СЭ".
Лукас Ловат, играющий на позиции левого крайнего защитника, перешел в "Ахмат" в январе нынешнего года. Стороны подписали контракт до лета 2027 года. В этом сезоне 27-летний бразилец в составе грозненской команды принял участие в 7 матчах РПЛ, в которых провел на поле всего 155 минут и отметился забитым мячом. Также футболист сыграл в 6 встречах Кубка России, где также забил гол. Transfermarkt оценивает игрока в 700 тысяч евро.
Агент: высока вероятность, что Ловат этой зимой покинет "Ахмат"
Агент защитника "Ахмата" Лукаса Ловата, Эдуардо Корначини, рассказал о будущем своего клиента.
Фото: ФК "Ахмат"