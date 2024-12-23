По информации источника, грозненский "Ахмат" и казанский "Рубин" проявляют интерес к вингеру колумбийского клуба "Мильонариос" Джону Кордобе.
24-летний форвард выступает за "Мильонариос" на правах аренды. Права на футболиста принадлежат гватемальской команде "Малакатеко". Transfermarkt оценивает текущую рыночную стоимость игрока в 1,2 миллиона евро. В 27 матчах за колумбийцев Кордоба забил 5 мячей и сделал 4 голевые передачи.
Источник: "Чемпионат"
"Чемпионат": два клуба РПЛ интересуются форвардом колумбийского "Мильонариоса"
Вингер "Мильонариоса" Джон Кордоба может продолжить карьеру в России.
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