"В РПЛ физически слабые защитники, поэтому Дзюба еще играет в футбол. Артем держится за счет своего роста и габаритов. Если бы не эти факторы, то он бы давно закончил карьеру, потому что с возрастом Дзюба стал слишком медленным. В еврокубках он бы не забил ни одного мяча", - цитирует Петржелу "РБ Спорт".
В летнее трансферное окно Артем Дзюба перешел в тольяттинский "Акрон" на правах свободного агента и заключил контракт до конца этого сезона. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 36-летнего игрока в 2 миллиона евро.
В текущем сезоне форвард провел за тольяттинцев во всех турнирах 11 матчей и записал на свой счет 3 забитых мяча и 3 результативные передачи. После 18-ти сыгранных туров команда Заурбека Тедеева располагается на 9-й строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 22-мя набранными очками.
Петржела: в РПЛ физически слабые защитники, поэтому Дзюба еще играет в футбол. Если бы не это, он бы закончил карьеру
Бывший тренер "Зенита" Властимил Петржела высказался о нападающем "Акрона" Артеме Дзюбе.
Фото: ФК "Акрон"