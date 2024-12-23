"До первого места сейчас восемь очков. Это не такая большая разница. Так что да, мы в чемпионской гонке", - цитирует Торопа "Матч ТВ".
После 18-ти сыгранных туров московский ЦСКА располагается на шестой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 31-м набранным очком. "Армейцы" отстают от лидирующего в таблице "Краснодара" на восемь баллов.
Этим летом команду возглавил сербский специалист Марко Николич, который ранее был главным тренером московского "Локомотива".
Голкипер Владислав Тороп считает, что ЦСКА находится в чемпионской гонке
Голкипер московского ЦСКА Владислав Тороп высказался о чемпионской гонке в РПЛ.
Фото: ПФК ЦСКА