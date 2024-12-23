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Рианчо: Абаскаль может снова возглавить клуб РПЛ

Бывший тренер московского "Спартака" Рауль Рианчо считает, что Гильермо Абаскаль сможет найти работу в РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"
"Возвращение в РПЛ? Никогда не нужно сжигать за собой мосты. Гильермо — молодой специалист, у которого все еще впереди. Абаскаль может снова возглавить клуб РПЛ. В будущем это возможно", - цитирует Рианчо "РБ Спорт".

Гильермо Абаскаль возглавлял московский "Спартак" с лета 2022 года по апрель 2024 года, под руководством испанского специалиста красно-белые становились бронзовыми призерами чемпионата России.

Этим летом команду возглавил Деян Станкович, который ранее работал в венгерском "Ференцвароше" и сербской "Црвене Звезде". После 18-ти сыгранных туров красно-белые располагаются на третьей строчке с 37-ю набранными очками.

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