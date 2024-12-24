Матчи Скрыть

Гендиректор "Спартака" на Новый год пожелал чемпионства красно-белых

Генеральный директор московского "Спартака" Олег Малышев рассказал о своем желании на Новый год.
Фото: ФК "Спартак"
— Что загадаете под Новый год в плане футбола?
— Очень хочется чемпионства.

После 18-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 московский "Спартак", набрав 37 очков, занимает третье место в турнирной таблице. Отставание от первого места, которое сейчас занимает "Краснодар" составляет 2 очка. В последний раз красно-белые становились чемпионами России в сезоне-2016/17.

Источник: "РБ Спорт"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится