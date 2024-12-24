— Что загадаете под Новый год в плане футбола?
— Очень хочется чемпионства.
После 18-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 московский "Спартак", набрав 37 очков, занимает третье место в турнирной таблице. Отставание от первого места, которое сейчас занимает "Краснодар" составляет 2 очка. В последний раз красно-белые становились чемпионами России в сезоне-2016/17.
Источник: "РБ Спорт"
Гендиректор "Спартака" на Новый год пожелал чемпионства красно-белых
Генеральный директор московского "Спартака" Олег Малышев рассказал о своем желании на Новый год.
Фото: ФК "Спартак"