"Никаких переговоров мы не ведем. На данный момент все новости являются только слухами", - приводит слова агентства "СЭ".
Напомним, ранее появилась информация о том, что московский ЦСКА проявляет интерес к нападающему "Ривер Плейта" Мигелю Борхе.
31-летний форвард играет за аргентинский клуб с 2022 года. Контракт колумбийца истекает в конце декабря 2025 года. Transfermarkt оценивает текущую рыночную стоимость футболиста в 4,5 миллиона евро. В сезоне 2023/2024 Борха забил 31 мяч и 4 раза ассистировал партнерам в 48 матчах.
Представители Борхи из "Ривер Плейта" отреагировали на слухи о возможном трансфере в ЦСКА
В агентстве "JP PACHON SPORTS", работающем с форвардом "Ривер Плейта" Мигелем Борхой, прокомментировали слухи о возможном переходе игрока в московский ЦСКА.
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